Виктория Дайнеко рассказала свое отношение к пластической хирургии

Российская певица Виктория Дайнеко рассказала на фестивале радио «Дача» «Удачные песни», что пока ни разу не прибегала к услугам пластических хирургов, передает корреспондент NEWS.ru. Артистка полагает: ей пока рано об этом думать, но не исключает, что обратится к таким специалистам в будущем.

Подождите, мне только 37. Лишь в 30 лет я начала пользоваться кремом для лица! Еще не «доросла» до инъекций. Я, конечно, интересуюсь у подруг, кто что делает, но себя к этому пока никак не могу применить. Всему свое время, — рассказывает певица.

Она поделилась, что один из ее кумиров детства — Кристина Агилера — сейчас выглядит краше, чем в условные 18 лет. По мнению Дейнеко, в этом может быть и заслуга пластических хирургов. Однако, заключила певица, важно наблюдать такие перемены живьем, потому что исключительно на фото полагаться нельзя.

Ранее стало известно, что британка Джейд Лайн потратила восемь тысяч фунтов стерлингов (956 тысяч рублей), чтобы стать похожей на куклу Барби. Она сделала операцию по увеличению груди из размера А в GG (с первого до седьмого), наполнила губы филлерами. Кроме того, девушка скупает все розовое, от одежды до аксессуаров для пирсинга. Однако многие в Сети называют девушку не Барби, а «клоуном». Ее такая критика не задевает.