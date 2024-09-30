Кайли Дженнер снялась в платье с декольте для рекламы

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном наряде для рекламы собственного бренда одежды Khy, созданную в сотрудничестве с французским модным домом Atlein. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марок.

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На размещенных кадрах 27-летняя предпринимательница предстала в обтягивающем зеленом платье с декольте до пупка. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь. Стилисты сделали знаменитости укладку с эффектом мокрых волос, а визажисты — макияж в нюдовых тонах.

Ранее в сентябре Кайли Дженнер поделилась снимком в кроп-топе с глубоким декольте. На фото предстала перед камерой в черном спортивном костюме, показывая кубики пресса.