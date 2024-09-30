Колготки каких цветов делают женские ноги стройнее

Черные колготки подчеркивают стройность женской фигуры, рассказала NEWS.ru замдекана факультета изобразительного искусства и народных ремесел Государственного университета просвещения Лада Монахова. Она отметила, что белый и пастельный цвета визуально укрупняют силуэт ног.

Можно подбирать колготки исходя из особенностей фигуры. Если хочется подчеркнуть стройность, понадобятся темные, чернильные или черные колготки. Белые и пастельные оттенки визуально укрупнят силуэт ног. Колготки не должны сильно сдавливать и вызывать дискомфорт, — добавила эксперт.

Ранее стилист Александр Рогов рассказал, что осенью будет модно носить худи, парки и куртки поверх платьев. Он назвал этот тренд очень реалистичным и жизненным. Эксперт прикрепил к своему посту фото с примерами таких образов.

До этого дизайнер Алина Фалеева рассказала: чтобы создать дорогой образ, стоит научиться подбирать гардероб, обращая внимание на крой вещей. По ее словам, для этого не нужны огромные деньги на брендовую одежду. Она отметила, что в гармоничном образе большую роль играет пошив одежды и то, как она сидит по фигуре. Так, при выборе рубашек, блузок, жакетов и свитшотов важна посадка в области шеи и плеч, а также длина рукава ниже запястья.