Эльза Хоск показала фото в откровенном образе

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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35-летняя звезда разместила серию кадров, на одном из которых предстала в черном классическом костюме, состоящем из брюк и пиджака. При этом последний она расстегнула и, отказавшись от бюстгальтера, частично продемонстрировала оголенную грудь. Вдобавок знаменитость похвасталась рельефным прессом.

В качестве аксессуаров бывший «ангел» Victoria's Secret использовала массивные серьги и шарф, завязанный на голове и шее. Кроме того, стилисты и визажисты уложили волосы Хоск и сделали мейкап.

Ранее в сентябре Эльза Хоск снялась топлес в ванной. Так, звезда надела обтягивающую юбку с высокой талией и кружевные колготки.