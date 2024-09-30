Подходит ли мицеллярная вода для снижения жирности волос?

В жизни каждого человека бывают ситуации, когда нужно «освежить» причёску экспресс-способом, не имея времени и возможности полноценно вымыть и уложить волосы. Для этих целей созданы сухие шампуни – однако в последнее время всё чаще в соцсетях можно встретить рекомендации по применению мицеллярной воды.

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Новый тренд протестировала и прокомментировала исследовательская группа Healthnews.

«Идея о том, что мицеллярная вода может дать результаты, схожие с результатами сухого шампуня, имеет смысл. Мицеллярная вода содержит молекулы, которые могут притягивать как воду, так и жир, поэтому она должна потенциально захватывать грязные отложения на корнях волос так же, как и на коже», – объясняют специалисты.

Недостаток, который часто отмечают после применения сухих шампуней – «крахмалистый» налёт. После применения мицеллярной воды его быть не должно, что для многих делает этот метод более привлекательным.

Однако у этого способа есть другой существенный минус – неудобное нанесение, после чего волосы остаются мокрыми и их необходимо сушить феном, как и после обычного мытья шампунем. Поэтому и форму причёски сохранить не получится, в отличие от использования сухого шампуня.

Что касается безопасности мицеллярной воды для волос, то специалисты рекомендуют соблюдать осторожность:

«Нет никаких научных доказательств безопасности использования мицеллярной воды для волос или кожи головы. Хотя это может дать желаемые результаты, важно отметить, что мицеллярная вода разработана специально для кожи лица. Эффекты многократного использования на коже головы неизвестны».

Таким образом, мицеллярную воду не стоит использовать как универсальное средство ухода за жирными волосами.