Как правильно пользоваться косметикой с ретинолом

Избавиться от проявлений ретиноевого дерматита поможет коррекция схемы домашнего ухода, рассказала косметолог, ведущий тренер-методист компании Geltek Ирина Егорова. Способы правильно пользоваться косметикой с ретинолом она назвала «Ленте.ру».

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Прежде всего при появлении проблемы врач рекомендовала россиянкам уменьшить количество средства с ретинолом и частоту его нанесения. Если дискомфорт сильно выражен, на три-пять дней следует полностью прекратить его использовать, потом возобновить нанесение по начальной схеме.

«Сначала косметику с ретинолом надо применять два раза в неделю. Затем, когда кожа привыкнет, можно постепенно делать это через день. Чаще, чем через день, с косметическими целями ретинол применять особого смысла нет, исключение составляют лишь борьба с акне и подготовка к пилингам», — объяснила косметолог.

По словам Егоровой, лучше уменьшить количество косметики, если изначально оно применялось в большой дозировке. Для получения результатов достаточно нанести «горошину» средства с ретинолом на лицо и столько же на шею, подчеркнула она.

Также косметолог призвала вместе с такой косметикой использовать максимально мягкие очищающие средства. Отлично подойдут гели, муссы, пенки без жестких ПАВов в составе. Можно использовать гидрофильное масло, если нужно удалить с кожи водостойкие солнцезащитные средства или трудносмываемый грим.

Во время курса ретинола в уходе должны присутствовать смягчающие, восстанавливающие гидролипидный барьер препараты: кремы с пробиотиками или эмоленты с церамидами, компонентами натурального увлажняющего фактора и смягчающими компонентами. И обязательно используйте в дневное время средства с SPF Ирина Егорова врач-косметолог

Еще одним важным нюансом безопасного применения ретинола Егорова назвала правило «сухой кожи»: наносить средство надо минимум через 15 минут после умывания и тоника для того, чтобы кожа выработала немного собственного кожного сала. В этом случае уменьшается шанс получить раздражение, и самому ретинолу будет легче проникать в глубокие слои кожи, подытожила врач.

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