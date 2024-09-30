Рената Литвинова прошлась по подиуму на показе в Париже

Актриса выглядела стильно в платье от модного бренда

Минувшим вечером российская актриса и телеведущая Рената Литвинова блистала на модном показе в Париже. Соответствующие кадры с участием заслуженной артистки РФ разместили в Telegram-канале PEOPLETALK. Журналисты отметили, что знаменитость выглядела весьма бодро.

Для дефиле на подиуме Ренате подобрали элегантный образ, состоящий из атласного платья со струящейся юбкой. Наряд насыщенного черного цвета в выгодном свете подчеркнул миниатюрные формы звезды. Из аксессуаров на Литвиновой красовались лаконичные серьги-кольца и плотные колготки в тон. Визажисты нанесли на лицо актрисы легкий макияж, а стилисты сделали ей гладкую укладку. 57-летняя артистка чувствовала себя уверенно во время проходки по подиуму.

Напомним, Рената Литвинова покинула территорию России несколько лет назад. Эффектная блондинка перебралась в столицу Франции — Париж. Там актриса активно посещает модные мероприятия и нередко демонстрирует свои навыки в качестве модели. Живет Рената в собственной квартирке в центре города.