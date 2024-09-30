BRISC+ Fashion Summit в Москве посетят гости более чем из 100 стран

Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в Московском концертном зале «Зарядье» с 3 по 5 октября. Свое участие подтвердили представители свыше 100 государств, что в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Программа будет состоять из деловой части, выставки «Наследие» и обучающего интенсива для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.

© Пресс-служба «Фонда Моды»

«Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара. Приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии», — уточнила Наталья Сергунина.

© Пресс-служба "Фонда моды"

Вся деловая программа посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и другим.

© Пресс-служба "Фонда моды"

Международная выставка «Наследие» расскажет посетителям о влиянии культурного наследия стран БРИКС, государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды. Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников. Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

© Пресс-служба "Фонда моды"

На обучающий интенсив поступило почти 560 заявок, из них экспертный совет отберет 100. Курс позволит начинающим и опытным специалистам расширить круг знакомств и предоставит возможности для развития и повышения квалификации. В конце все слушатели получат соответствующие сертификаты.

© Пресс-служба "Фонда моды"

Программа BRICS+ Fashion Summit опубликована на официальном сайте. Там же можно будет посмотреть онлайн-трансляции. Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации.

© Пресс-служба "Фонда моды"

Организатор BRICS+ Fashion Summit – Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.