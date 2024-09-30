Адриана Лима появилась на публике в платье с разрезом до бедра

«Ангела» Victoria's Secret, модель Адриану Лиму раскритиковали за изменившееся лицо. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

43-летнюю Адриану Лиму засняли в Париже после светского мероприятия BoF 500. Супермодель сопровождал ее супруг, продюсер Андре Леммерс. Звезда подиумов появилась на публике в черном облегающем платье с разрезом до бедра, жакете, капроновых колготках и туфлях на каблуках. Ей выпрямили волосы и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

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Читатели Daily Mail не оценили внешний вид Адрианы Лимы, обвинив ее в злоупотреблении уколами красоты.

«Адриана зашла слишком далеко с косметическими процедурами, это очень заметно», «Жаль, что она испортила свое прекрасное лицо», «Лицо Адрианы менее опухшее, но что-то все еще не так», «Что Адриана Лима сделала со своим лицом? Раньше она была такой красивой, а теперь ей не хватает одной косметической процедуры, чтобы стать похожей на женщину-кошку», — писали в комментариях.

Прошлой осенью Адриана Лима посетила премьеру фильма «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях». Фотографии модели высмеяли в социальных сетях. Интернет-пользователи заподозрили, что она сделала пластические операции. Однако бывший «ангел» Victoria's Secret опровергла слухи, заявив, что «так выглядит лицо уставшей мамы».

Ранее Адриана Лима вышла на подиум впервые за шесть лет.