Жена Джастина Бибера сменила имидж

Модель и бизнесвумен Хейли Бибер сменила имидж после рождения первенца. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя Хейли Бибер сменила темно-русый цвет волос на более светлый оттенок. На новом снимке модель позировала в серой футболке и очках в роговой оправе. Бизнесвумен также надела цепочку с кулоном с буквой «B», который был инкрустирован бриллиантами.

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В конце августа певец Джастин Бибер сообщил, что они с женой Хейли впервые стали родителями. У влюбленных родился сын, которого они назвали Джеком Блюз Бибером. Артист опубликовал фото крошечной ступни малыша, а после удалил. Затем он выкладывал и удалял пост еще несколько раз. Позже подруга пары случайно рассказала, что пополнение в семье Джастина и Хейли Бибер произошло 22 августа.

Несколько недель назад модель впервые после родов вышла на публику. Хейли Бибер засняли в компании подруги Кайли Дженнер в ресторане Il Segreto Ristorante. Жена Джастина Бибера надела черную короткую юбку или шорты, светло-коричневую куртку с темным кожаным воротником, белые носки и красные меховые балетки.

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