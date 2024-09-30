Модель Джиджи Хадид показала фигуру в платье из скотча

Супермодель Джиджи Хадид вышла на подиум в провокационном образе. Фото опубликованы на сайте Page Six.

© Газета.Ru

Джиджи Хадид приняла участие в показе Vetements, который состоялся 27 сентября в рамках Недели моды в Париже. 29-летняя супермодель дефилировала по подиуму в желтом облегающем мини-платье из скотча DHL. Знаменитость дополнила его туфлями на каблуках, которые также были обтянуты лентой. Визажисты сделали Джиджи Хадид макияж в естественном стиле, а стилисты — легкую укладку.

В начале сентября папарацци засняли супермодель на отдыхе вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Знаменитости проводили время на яхте в Италии. Джиджи Хадид была одета в черное бикини с белыми полосами и золотые цепочки. Звезда подиумов распустила волосы и отказалась от макияжа. Актер отдыхал в зеленых плавательных шортах. Фотографам удалось подловить влюбленных, когда они обнимались. Вместе с ними также была замечена дочь артиста Лея от супермодели Ирины Шейк.

До этого в сети появились снимки, на которых Джиджи Хадид и Брэдли Купер страстно целовались на яхте.