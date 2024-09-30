Вместо леопарда, оверсайз и плиссе: чем заменить надоевшие тренды

Игнорировать тренды сложно, но есть фешн-тенденции, которые с нами уже долгое время и пока не собираются уходить. При этом душа требует обновления, особенно это касается вещей, в которых ходит каждая вторая, например, мини-юбки со складками или туфли Мэри Джейн. Рассказываем про альтернативные тренды, которые еще не сильно завирусились.

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Корова вместо леопарда

Когда от пятнистых диких кошек уже рябит в глазах, на помощь приходят домашние животные с более спокойным, но не менее пятнистым нравом. Вспыхнувшая с новой силой всеобщая любовь к ковбойской теме способствовала появлению на модной арене «коровьих шкурок». Стилизовать их несложно: такой принт предпочитает быть единственным акцентом в образе. Остальное — база.

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Юбка А-силуэта вместо плиссе

В числе набивших оскомину — мини-юбки плиссе. В них мы щеголяли всю весну и лето, но они не думают уходить с радаров и осенью. Тенденция на ladylike-крой диктует другие правила: юбки А-силуэта в длине миди — это история про женственность и элегантность. И не важно, чем вы дополните такую вещь — пиджаком с футболкой или кардиганом.

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Однобортный тренч вместо двубортного

По поводу классического тренчкота с двумя рядами пуговиц слагают не легенды, а шутки. Если вам больше не смешно, советуем обратить внимание на однобортные варианты без деталей: долой кокетку, погоны и манжеты. Ретрофлер такой модели не должен вводить вас в заблуждение — подобный тренч легко ладит с любым стилем, даже со спортивным.

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Подвернутые джинсы вместо моделей в пол

Джинсы wide-leg — основа основ, еще и ноги визуально удлиняют. Впрочем, в этом и кроется недостаток такой модели: «подметающие» пол штанины в мокрую погоду совсем не комильфо. Вот актуальный лайфхак: подвернуть джинсы, изящно оголив щиколотку (лодочки на шпильке тут же вошли в чат). И пусть манжета будет широкая, это тренд.

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Приталенный жакет вместо оверсайз

В любой непонятной ситуации надевай объемный пиджак в мужском стиле. За последние несколько лет эта идея прочно засела в нашей голове, а мыслить надо шире. Приталенный жакет в силуэте «песочные часы» — тоже вполне себе решение всех проблем. Особенно выигрышно будет смотреться с мини-юбкой в тон.

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Винтажный эффект вместо обычной кожи

Бомбер, косуха, рабочая — кожаные куртки продолжают править бал, но с одним маленьким (а может быть большим, если речь про площадь) условием. Модная нынче гранж-эстетика требует состарить вещи. Чем больше потертостей и заломов на коже, тем лучше: не возбраняется даже заскочить за нужной позицией в секонд-хенд.

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Обычные балетки вместо Мэри Джейн

Балетки не так давно вернули себе статус самой универсальной обуви на теплое межсезонье. Но их быстро затмили Мэри Джейн, которые не купил лишь ленивый. Что ж, если вы относитесь к последним (ну или просто не хотите поддаваться мейнстриму), отдайте предпочтение именно балеткам без перемычки, например, моделям с миндалевидным вырезом.