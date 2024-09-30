Хирург ответил, почему пластику лучше проводить осенью

Многие считают, что время года не играет роли при выборе времени для пластической операции — это понятно, когда речь идет о жизненно важных и действительно необходимых преобразованиях внешности. Но если есть возможость выбирать, лучше не спешить, ведь важно быть готовыми к процессу — и физически, и психологически. К слову, как утверждает пластический хирург Сергей Дерновой, период с октября по апрель — это оптимальный сезон для преображения вашего тела.

«Могу с уверенностью сказать: холодное время года — идеальный период для тех, кто мечтает поменять свой внешний вид. Именно сейчас вы можете позволить себе уделить максимум внимания реабилитации, не отвлекаясь на активный отдых на природе и не страдая из-за осложнений от жары», — объясняет эксперт.

Заметим сразу, что сильные морозы также не самый благоприятный фон для операций. Поэтому лучше для них выбирать середину и конец осени, начало или конец зимы, начало и середину весны.

Почему холодное время года оптимально для пластической хирургии

Быстрое восстановление: любой хирург, необязательно пластический, подтвердит вам, что в холодное время года раны заживают куда быстрее, чем в летний зной.

любой хирург, необязательно пластический, подтвердит вам, что в холодное время года раны заживают куда быстрее, чем в летний зной. Сокрытие следов операции: теплые свитера, шапки и шарфы идеально маскируют припухлости и синяки, что важно для комфортного психологического восстановления. Вещи скроют все следы операции, пока они не заживут, и не вы будете готовы показать миру свою обновленную внешность.

теплые свитера, шапки и шарфы идеально маскируют припухлости и синяки, что важно для комфортного психологического восстановления. Вещи скроют все следы операции, пока они не заживут, и не вы будете готовы показать миру свою обновленную внешность. Отсутствие солнца: минимальный уровень УФ-излучения снижает риск пигментации и позволяет коже быстрее восстанавливаться после операции.

минимальный уровень УФ-излучения снижает риск пигментации и позволяет коже быстрее восстанавливаться после операции. Время для релаксации: период с осени по весну — идеальное время для отдыха и ухода за собой. Вы можете устроить себе домашний уход уровня СПА, наслаждаясь ароматерапией, теплыми ваннами и покоем.

Какие конкретно операции лучше делать в холодный период

Вот список процедур, которые рекомендуется рассмотреть именно осенью.

Ринопластика: холодный воздух не так сушит слизистую носа, что ускоряет восстановление.

холодный воздух не так сушит слизистую носа, что ускоряет восстановление. Липосакция: демисезон — идеальное время для коррекции фигуры, так как можно спрятать след от операции под одеждой.

демисезон — идеальное время для коррекции фигуры, так как можно спрятать след от операции под одеждой. Подтяжка лица: холодные месяцы — лучший период для восстановления после подтяжки лица, так как солнечные лучи не нанесут вред нежной коже.

холодные месяцы — лучший период для восстановления после подтяжки лица, так как солнечные лучи не нанесут вред нежной коже. Пластика живота (абдоминопластика): осень, зима или весна — оптимальное время для этой операции, так как она требует продолжительного восстановления, а в холодное время года можно уделить достаточно времени для реабилитации, уменьшив физическую активность.

осень, зима или весна — оптимальное время для этой операции, так как она требует продолжительного восстановления, а в холодное время года можно уделить достаточно времени для реабилитации, уменьшив физическую активность. Операции по улучшению формы груди, увеличению или уменьшению молочных желез (маммопластика): осенью и зимой у женщин более стабильный гормональный фон, что положительно влияет на результат операции. А ограничение по физическим нагрузкам не так критично, как летом, что удобнее для реабилитации.

осенью и зимой у женщин более стабильный гормональный фон, что положительно влияет на результат операции. А ограничение по физическим нагрузкам не так критично, как летом, что удобнее для реабилитации. Обширная пластика лица (круговая подтяжка, СМАС-лифтинг): осень — самое время для этой операции, так как она требует продолжительного восстановления, а в холодное время года можно уделить достаточно времени реабилитации.

Однако не забывайте и о безопасности

Перед операцией обязательно проконсультируйтесь с опытным специалистом. А сразу после нее не спешите выходить на мороз. Ваше здоровье и восстановление — это приоритет номер один. Следуйте всем рекомендациям врача и не торопитесь. Холодное время года — это период, когда можно позволить себе быть немного ленивыми, наслаждаясь покоем и заботой о себе.