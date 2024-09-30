Кэти Перри показала лицо до и после нанесения макияжа

Американская певица Кэти Перри (настоящее имя — Кэтрин Элизабет Хадсон) показала внешность до и после нанесения макияжа перед концертом. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

39-летняя исполнительница сняла, как готовится к выступлению на гранд-финале AFL (чемпионат по австралийскому футболу — прим. «Ленты.ру»). В начале ролика она позировала в белом халате, с распущенными волосами и без косметики на лице.

© Соцсети

Затем звезда предстала перед камерой в блестящем синем наряде, уложив волосы в высокий хвост. При этом она нанесла на веки голубые тени, выделила скулы румянами и накрасила губы помадой розового оттенка.

© Соцсети

Ранее Кэти Перри призналась в любви фанатам, снявшись в бикини на балконе.