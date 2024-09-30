Шали и палантины: как правильно стилизовать и с чем носить

Осень — время пить горячий чай (или что там у вас в кружке или термосе), неспешно гулять по паркам, усеянным золотыми и багряными листьями, и, конечно, кутаться с пушистые и красивые палантины и шали. Они не только добавляют образу утонченности и тепла, но и открывают широкие возможности для экспериментов со стилем. В этом сезоне акцент сделан на многослойность, фактуры и смелые сочетания. Разберем, как правильно стилизовать и с чем носить шали и палантины, чтобы выглядеть стильно и современно.

Шали с тренчами и пальто

Одним из главных трендов осени 2024 является сочетание крупных шейных платков и палантинов с классическими пальто и тренчами. Выбирайте крупные модели с богатой текстурой и узорами. Особенно актуальны клетка, геометрические и этнические мотивы.

Чтобы сделать образ интересным, накиньте палантин на одно плечо или свободно оберните его вокруг шеи. Это создаст легкий и непринужденный вид. Пальто прямого кроя прекрасно сочетаются с широкими палантинами, а тренчи — с узкими и легкими вариантами.

«Актуальным остается и придумка прошлых сезонов — использовать в качестве шарфа или шали обычный свитер», — рассказывает стилист Маша Ведерникова.

Многослойность с кардиганами и свитерами

Многослойные образы — это возможность быть тепло одетыми утром, в заморозки — и потихоньку снимать с себя одежду, когда днем вдруг припечет солнце. Шаль или палантин можно драпировать поверх объемного свитера или кардигана, что не только создаст уютный вид, но и добавит текстурности образу.

Если носите объемную шаль, постарайтесь, чтобы остальные элементы образа были более лаконичными — это сбалансирует образ. Попробуйте носить шаль с легкими свитерами или кардиганами средней длины в пастельных или нейтральных тонах.

Классика с платьями и юбками

Шали и палантины отлично дополняют элегантные образы с платьями и юбками. Выбирайте длинные палантины из шерсти, кашемира или тонкой шерсти. Особенно стильно смотрится, когда палантин оборачивают вокруг шеи и позволяют ему свободно свисать по обе стороны.

«Сочетайте палантины с платьями длины миди и макси. Цвет может быть контрастным к основному наряду или, напротив, гармонировать с ним, создавая мягкий и сдержанный образ», — предлагает стилист.

Шали в этническом стиле

Этнические мотивы, вдохновленные бохо и фольклором, популярны этой осенью. Шали с бахромой, вышивкой и яркими узорами идеально подойдут для создания богемного образа. Носите их с джинсами-клеш, юбками в пол и кожаными куртками.

Завяжите шаль на узел или просто накиньте ее на плечи. Для смелых образов можно обернуть шаль вокруг талии поверх платья или юбки — это добавит изюминку и подчеркнет стройность.

Минимализм с костюмами

Если вы предпочитаете минималистичный стиль, шаль или палантин может стать идеальным дополнением к строгому костюму. Легкие и монохромные палантины в нейтральных цветах, таких как серый, бежевый или черный, добавят образу сдержанности и завершенности.

Попробуйте накинуть палантин на плечи, чтобы он слегка касался пола. Это создаст эффектный акцент и подчеркнет утонченность вашей натуры.

Цветовые сочетания и акценты

Этой осенью в тренде насыщенные цвета: глубокий зеленый, бордовый, синий, а также традиционная осенняя палитра — терракотовый, горчичный и шоколадный. Шали и палантины могут стать яркими акцентами, которые освежат любой базовый наряд.

Подбирайте шали и палантины, которые контрастируют с основной одеждой, либо создают с ней гармоничный комплект в тон. Например, бордовый палантин с серым пальто добавит тепла, а пастельные оттенки шали с темной одеждой сделают образ мягче.