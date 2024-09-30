52-летняя Алена Бабенко снялась без макияжа и фильтров

52-летняя актриса Алена Бабенко показала, как выглядит ее лицо без макияжа и фильтров. Звезда поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время отдыха на море.

Пользователи соцсетей активно прокомментировали ее пост, написав комплименты:

«Красота внутри! Алена, это про тебя», «Естественная и суперманкая женщина», «Какая красивая», «Вы не меняетесь», «Очаровательны», «Прекрасно выглядите», «Выглядите моложе своих лет», «Хорошие у вас гены», «Супер, такая естественная красота».

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У актрисы есть сын, он родился в 1992 году в ее браке с режиссером Виталием Бабенко. Актриса признавалась, что «позволяла себе гулять и возвращаться поздно домой», поэтому вскоре супруги развелись. По словам артистки, она переживала за Никиту, которому было тяжело принять расставание родителей, и он даже замкнулся, но позже им удалось проработать эту проблему. А в 2011 году актриса вышла замуж за бизнесмена, мастера спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуарда Субоча.

В 43 года артистка стала бабушкой, у нее родился внук Теодор. Никита Бабенко с женой Саломеей и ребенком уехал из России. Актриса периодически летает к ним в гости, но признается, что ей не хватает общения с любимыми людьми.