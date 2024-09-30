Тимоти Шаламе резко изменил имидж

Актер Тимоти Шаламе сменил имидж и попал в объективы папарацци в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail. Американский и французский артист выбрал для выхода в свет черную футболку, мешковатые джинсы и свободный блейзер.

Шаламе также надел бейсболку козырьком назад и дополнил образ серебряной цепью на шее и коричневыми ботинками на ногах. Кроме того, актер изменил прическу, избавившись от длинных кудрей.

Ранее СМИ сообщили о разрыве Шаламе и модели Кайли Дженнер. По их информации, причиной стал слишком плотный график обоих звезд. В публикации говорилось, что Шаламе и Дженнер слишком много работают и путешествуют, поэтому их общение сошло на нет.

Позже издание TMZ со ссылкой на инсайдеров сообщило, что информация о разрыве Шаламе и Дженнер не соответствует действительности. По их словам, между партнерами нет разлада, они по-прежнему в отношениях. Источники, близкие к паре, уточнили, что знаменитости действительно не появлялись вместе на публике. Однако это не означает, что Дженнер и Шаламе расстались, добавили они.

В сентябре Дженнер появилась на публике с двумя детьми и без бюстгальтера. В итальянской Венеции Дженнер надела мини-платье с открытой спиной и бретелью через шею. Она попала в объектив папарацци, когда помогала своей шестилетней дочери Сторми и двухгодовалому сыну Эйру подняться на борт лодки. Звезда выбрала для прогулки удобные шлепанцы. Дополняла образ Дженнер большая плетеная сумка.