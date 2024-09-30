Десять тональных средств для идеального макияжа

Эпоха плотных тональных кремов ушла, а им на смену пришли мультифункциональные средства с легкими текстурами. Они отвечают за естественный макияж, увлажняют кожу в течение дня и усиливают ее защиту. Рассказываем, на какие продукты обратить внимание.

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Регенерирующая тональная основа, Académie Scientifique de Beauté

Тональный крем для ежедневного макияжа и ухода за кожей. Средство создает ровный тон и следит за здоровьем эпидермиса: поддерживает гидробаланс, повышает упругость и снижает выраженность мелких морщин.

Крем Super BB, Erborian

Крем обеспечивает ровное покрытие с естественным финишем и помогает бороться с несовершенствами кожи. В составе есть ниацинамид и натуральные экстракты, которые предотвращают развитие акне, поддерживают защитные функции и уровень увлажнения.

Тональный флюид Vinocrush, Caudalie

Тонирующие пигменты в составе крема помещены в микрокапсулы. При контакте с кожей они высвобождаются и меняют оттенок, подстраиваясь под тон лица. Такая технология обеспечивает натуральное и ровное покрытие, а присутствующие в составе гиалуроновая кислота и виноградная вода — увлажнение и сияние.

Тональный крем 3in1 Foundation, 3INA

Продукт объединил функции тональной основы, праймера и консилера. С его помощью получается покрытие средней плотности, благодаря чему кожа выглядит гладкой и сияющей, а ее тон — однородным. Чтобы обеспечить дополнительный уход, в состав добавили витамин С и солнцезащитные фильтры.

Легкий тональный крем «Молодость», RBG

Крем с эффектом здоровой кожи. Легкая текстура подстраивается под тон, создавая полупрозрачное покрытие и сатиновый финиш. Увлажняющие компоненты в формуле помогают скрыть шелушения, а светоотражающие частицы обеспечивают сияние.

Тональная сыворотка на основе масел, Clarins

Микс растительных масел и минеральных пигментов для ровного тона и здоровья эпидермиса. При нанесении средство не оставляет жирного блеска и ложится ровным слоем на манер второй кожи.

Тональный лифтинг-крем, A'Skin Care

Многозадачный крем с тонирующим, солнцезащитным и лифтинг-эффектами. Он выравнивает тон и текстуру, а за счет натуральных компонентов поддерживает упругость и эластичность кожи. Солнцезащитные фильтры в формуле дают отпор фотостарению и препятствуют образованию пигментации.

Тональный флюид Like a Doll, Pupa Milano

Флюид для естественного макияжа. Легкая текстура не ощущается на коже, но за счет перекрывающих функций визуально корректирует тон и маскирует покраснения, темные круги и другие неприятности.

Тональная сыворотка Nude Drop, Catrice

Продукт с легкой текстурой сыворотки и покрытием как у тонального крема. Плотность можно варьировать от средней до легкой в зависимости от предпочтений в макияже.

Тональная основа с эффектом матового покрытия, MIXIT

Тональная основа на каждый день — стойкая и в меру плотная. Средство перекрывает покраснения, оставляет матовый финиш и не пересушивает кожу.