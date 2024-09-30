Девушку обругали в сети из-за непристойного наряда на свадьбе

Пользователи сети обругали гостью из-за непристойного наряда на свадьбу. На соответствующий пост и комментарии на платформе Reddit обратило внимание издание The Sun.

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Юзерша с никнеймом @Traditional_Ship_136 опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свой образ на церемонию. Так, она запечатлела себя в облегающем платье, оформленном глубоким декольте и прозрачной юбкой. Кроме того, на размещенном фото видно, что изделие украшено множеством сияющих декоративных элементов в виде цветов. В описании к посту девушка уточнила, что она приглашена на мероприятие в качестве гостьи.

«Это платье подойдет для свадьбы или гала-вечера?» — поинтересовалась она мнением у пользователей платформы.

Однако, комментаторы не оценили внешний вид девушки.

«Надевать это на свадьбу просто неправильно», «Будучи гостем на свадьбе, не стоит пытаться привлечь к себе внимание», «Платье никуда не годится, ужасное и смотрится дешево», «Я думаю, что цель свадебного наряда для гостя — выглядеть красиво, не привлекая внимания», «Я считаю, что это слишком откровенное декольте для свадебного наряда», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что популярная блогерша Талия Скейнс в непристойном платье пришла на свадьбу подруги и подверглась критике в сети.