Гвинет Пэлтроу планирует сделать ряд пластических операций

Нет предела совершенству, считает Гвинет Пэлтроу, а потому открыто говорит обо всем, что хочет в себе изменить. Вернее сказать, улучшить. RadarOnline со ссылкой на анонимного источника пишет, что актриса запланировала ряд пластических операций, которые помогут ей «раскрыть свою сексуальную сторону».

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Сперва Гвинет решилась взяться за грудь (в переносном смысле, разумеется). Следом знаменитость намерена подтянуть ягодицы, поскольку в свои 50 с небольшим хочет иметь красивые изгибы тела. Корить себя за недостатки Пэлтроу не собирается, но и так быстро прощаться с сексуальностью — тоже.

«Она чувствует, что есть возможности для совершенствования, и она полностью поддерживает возможность прибегнуть к хирургическому вмешательству, чтобы этого добиться», — поделился собеседник издания.

Гвинет подчеркивает: результатов, как у Ким Кардашьян, ей не нужно. Но иметь больше, чем сейчас, актриса не против.