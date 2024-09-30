Косметолог рассказала о процедурах для омоложения рук: видео
Руки часто становятся тем участком тела, который первым выдает возраст. Это связано с тонкой кожей и постоянным воздействием внешних факторов.
Однако, современная косметология предлагает несколько эффективных решений для омоложения этой зоны.
Одним из методов является аппаратная косметология, которая помогает улучшить состояние кожи, стимулируя выработку коллагена и обновление клеток. Для глубокого увлажнения можно воспользоваться безинъекционной биоревитализацией, которая насыщает кожу необходимыми веществами, восстанавливая ее упругость и свежесть.
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Если проблема связана с заметным проявлением вен и скелетизацией рук, то инъекции плазмотерапии и гиалуроновой кислоты окажутся отличным выбором. Эти процедуры восполняют объем тканей, разглаживают кожу и придают ей более молодой вид.
Подробнее об этом рассказала в своем видео косметолог Светлана Губарева.