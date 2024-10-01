К премьере драмы «Амура» выпущена коллекция одежды

Lifestyle-бренд одежды Concept Club представил коллекцию одежды, созданную специально к премьере экшн-драмы "Амура". Вдохновением послужили образы главных героинь фильма.

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В центре сюжета сёстры-близнецы Аня и Надя, они с детства оберегали друг друга от опасностей. Повзрослев, Аня стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя время Аня получает тревожное сообщение и понимает — Надя в беде. Тогда девушка срывается в Японию — спасать сестру. Но это не так просто, как казалось изначально...

В модной коллекции представлены базовые модели, которые легко комбинировать. Летящие юбки вполне гармонируют со спортивными топами, а в некоторых вещах прослеживаются азиатские мотивы, отсылающие к эстетике Страны восходящего солнца. Коллекцию продемонстрировала исполнительница одной из главных ролей Алёна Михайлова: