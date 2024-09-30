81-летняя модель получила шанс стать «Мисс Вселенная»

В национальном конкурсе красоты «Мисс Вселенная Корея» впервые приняла участие 81-летняя модель из Южной Кореи. Об этом сообщает Associated Press.

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Чхве Сунхва всю жизнь проработала в больнице и стала моделью, когда ей было уже за 70. Год назад конкурс «Мисс Вселенная Корея» отменил возрастные ограничения, которые прежде накладывались на участниц, и Чхве Сунхва немедленно воспользовалась этим шансом.

В понедельник, 30 сентября, в Сеуле прошла церемония награждения победительниц. Чхве удалось выйти в финал, однако корона досталась не ей. Она получила награду в другой номинации: жюри оценило ее умение одеваться.

Представлять Южную Корею на международном конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится в Мехико, будет 22-летняя Хан Ариэль.

Ранее сообщалось, что 60-летняя Алехандра Мариса Родригес из провинции Буэнос-Айрес неожиданно проиграла конкурс красоты «Мисс Аргентина — 2024».