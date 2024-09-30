Max&Co. и стилист LPS представили совместную коллекцию Found Family

Бренд Max&Co. презентовал свою новую яркую коллекцию в тандеме со стилистом и креативным директором LPS (Lorenzo Posocco Studio) Лоренцо Посокко. Кампания переосмысляет довольно креативное понятие обретённой семьи. По замыслу авторов, в линейке Found Family вы найдёте единомышленников и чувство сопричастности к чему-то прекрасному.

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За основу линейки взяты модные статьи в журналах 1990-х годов и камерные портреты с героями той эпохи. Это те самые вещи, которые хочется оставить на память или передать по наследству. Несмотря на минимализм, изделия обладают скрытой функциональностью — например, в них есть несколько потайных карманов на молнии и много ещё интересных деталей.

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В ассортименте спортивные юбки-карандаши, рубашки свободного кроя, мини-платья, шёлковые юбки-пеплум и даже комплекты с ажурной вышивкой. Как вы уже могли понять, качеству изделий уделили особое внимание. А реклама с американским фотографом Майклом Бейли-Гейтсом вызвала приятное чувство ностальгии. Когда уже там чёрная пятница?