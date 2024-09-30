Внешний вид Кендалл Дженнер на показе смутил пользователей сети

Внешний вид американской модели и телезвезды Кендалл Дженнер смутил пользователей сети. Соответствующая публикация и комментарии появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Vogue.

28-летняя манекенщица появилась на звездном показе бренда Schiaparelli в рамках Недели моды в Париже. Звезда предстала в обтягивающем корсетном боди с глубоким декольте и на широких бретелях. Помимо этого, она надела джинсы с низкой талией и завязала волосы в высокий хвост.

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Поклонники не оценили образ Кендалл, о чем написали в комментариях под постом.

«Взгляд Кендалл выглядит странно и неуютно», «Она выглядит более чем смущенной. Это буквально считывается по ее лицу», «Она вообще может дышать в этом?» — возмутились они.

Ранее в сентябре Кендалл Дженнер показала фигуру в прозрачном платье без бюстгальтера. Манекенщица поделилась в сторис снимком, на котором запечатлена в облегающем наряде кремового цвета.