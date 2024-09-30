Врач назвала способы справиться с сухостью губ осенью

Потрескавшиеся сухие губы приносят постоянный дискомфорт, рассказала врач-косметолог, владелец бренда крымской косметики Self Love и сети косметологических клиник в Крыму Елизавета Тикунова. Способы справиться с этой проблемой она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Тикуновой, чаще всего причиной шелушения губ становится отсутствие правильного ухода — к примеру, привычка облизывать губы, которая часто возникает тогда, когда кожа губ сухая и стянутая.

«Облизывание ⁠может дать кратковременное облегчение, но слюна быстро испаряется, оставляя губы еще более сухими. Вместо этого лучше используйте увлажняющий кондиционер для губ. Он даст ощущение комфорта и защитит от обветривания», — порекомендовала специалист.

Также к сухости губ осенью может приводить недостаток воды в организме — эксперт напомнила, что необходимо выпивать не менее 1,5 литров воды в течение дня. К сухости, продолжила Тикунова, могут привести чрезмерное отшелушивание и отсутствие SPF-защиты на губах. Косметолог добавила, что эту проблему может провоцировать нанесение на сухие губы помады, особенно жидкой и матовой.

«Если помада вызывает сухость, замените ее на увлажняющую формулу. Можно использовать оттеночные бальзамы или масла для губ, которые одновременно увлажняют и придают цвет. Либо подобрать специальную увлажняющую помаду», — Елизавета Тикунова, врач-косметолог.

Специалистка обратила внимание на то, что к сухости приводят кожные заболевания (экзема, псориаз), дефицит витамина B12, фолиевой кислоты (витамина B9), рибофлавина (витамина B2) и витамина B6.

«Подобрать ежедневный уход вам поможет врач-косметолог. Если же в организме имеются нарушения, то в зависимости от заболевания вам может понадобиться консультация терапевта, стоматолога, аллерголога или гастроэнтеролога», — заключила доктор.

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