Осенняя обувь, от которой стоит отказаться девушкам низкого роста

Не все могут похвастаться ростом, позволяющим носить абсолютно все, что попадется на глаза среди тысячи трендов. Особое внимание девушкам небольшого роста стоит уделить подбору обуви, о чем мы и поговорили со стилистом Алисой Егоровой.

Тяжелая обувь

Слишком массивные модели, которые этой осенью снова ворвались в тренды, едва ли подойдут тем, кто планирует визуально добавить себе дополнительных сантиметров. Как говорит наш эксперт, тяжелая подошва делает фигуру приземистой. Если вы не можете обойтись без любимых лоферов или ботильонов на тяжелой подошве, прикройте верхний край обуви юбкой или брюками, чтобы продлить вертикальную линию на ноге.

Манжеты на обуви

Популярная фишка осенних моделей сапог и ботильонов — манжеты на голенище. Алиса: «И снова ненужная нам горизонтальная линия, причем то же касается не только манжетов, но и широких отворотов на голенище». Классические модели кожаных сапог — идеальный вариант для девушек небольшого роста. При этом смотрите, чтобы они не заканчивались на самой широкой части голени.

Контрастная обувь

Конечно, яркие акценты нужны в любом образе, тем не менее, с обувью стоит быть вдвойне аккуратной. Если мы говорим о лодочках на каблуке, вы можете выбрать даже самый насыщенный цвет, но в случае с лоферами и ботильонами от ярких оттенков стоит отказаться. Алиса: «Если уж необходима яркая обувь, подберите брюки, юбку или колготы в той же температуре и тоне, что и обувь». Также хорошо работает острый мыс — он визуально вытянет ногу.

Широкое и короткое голенище

Многие трендовые варианты ботильонов сегодня представлены именно с таким голенищем. В этой ситуации даже высокий каблук не спасет ваш образ, вы сразу же «украдете» у себя такие необходимые сантиметры. Обувь с голенищем чуть выше щиколотки — оптимальная модель на осень, которую можно легко миксовать практически с любыми брюками и платьями.