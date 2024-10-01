Вышла новая весенняя коллекция Valentino 2025

Это было сенсационно! После двухлетнего перерыва Алессандро Микеле вернулся на подиум в Париже, став абсолютно новым человеком в Valentino. В его отсутствие мода погрузилась в тихую сдержанную роскошь, к которой мы все так привыкли. Но, кажется, мы не осознавали, насколько хороши его максимальные, более совершенные вибрации, которые легко заставят нас чувствовать себя лучше. Настроение было восторженным, когда люди покидали шоу. Конечно, публика склонна к гиперболам, но в подслушанной фразе «король вернулся» была доля правды.

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Непревзойдённый шоумен, Микеле решил сделать Valentino совсем иным. После нескольких лет, в течение которых марка демонстрировалась в отеле Саломон де Ротшильд в 8-м округе, гости оказались на улице Периферик, где на обочине шоссе возвышается Додзе де Пари. Это было место, вызывающее удивление, для Valentino — дома, чей основатель-бонвиван известен своими величественными домами (и яхтой), как и рюшами и красным цветом.

Микеле превратил пещерный подвал арены в подвал с любовными креслами, стульями, а также шкафами и гигантскими птичьими клетками, укутанными в чехлы от пыли. Всё это стояло на потрескавшемся зеркальном полу. Возможно, все перенеслись в одни из этих величественных домов, раскапывая его скрытые сокровища или воскрешая призраков. Дизайнер любит метафоры, как визуальные, так и буквальные. Музыка эхом разносилась по пространству, заполненному его друзьями, среди которых были Элтон Джон, Гарри Стайлз, Флоренс Уэлч, Коулман Доминго и Дамиано Давид из Maneskin.

В этой атмосфере Микеле представил 85 образов: скромных по меркам неожиданной курортной коллекции, которую он предстали в июне. Она вышла эксцентричной и необычной, как всё, что он сделал для Gucci, но с лёгкостью, женственностью и изысканностью деталей, которые могут быть присущи только Valentino.

На встрече перед показом Микеле сказал, что побывал в архивах дома ещё до окончания своего первого дня работы в компании. «Это такое живое место с богатой историей. Вы можете найти внутри всё: 80-е, 70-е, 60-е. Для такого парня, как я, который обожает анализировать все эти вещи, это большая привилегия», — поделился он. По его словам, дизайнер начал с изучения вещей, которые произвели на него эстетическое впечатление. Это были очень красивые и лёгкие рюши —кукольный образ, пришедший из 70-х годов, и костюм 80-х с чувственностью, которая сейчас очень немодна. Пока! Если кто-то и может сделать классику современной, то только Микеле. В конце концов, он уже однажды сделал это, изменив моду и перевернув судьбу Gucci.

Его коллекция Valentino представляла собой богатый гобелен из бантов, кисточек, горошин, боа из перьев и множества оборок, вырывающихся из воротников и ниспадающих ярусами по длинным платьям А-силуэта. А ещё были вышивки, пышные и нежные одновременно, намекающие на кутюрную коллекцию, которую Микеле представит в январе. Всё было украшено до мелочей: шелковые тюрбаны в сеточку и соломенные шляпы с глубокими полями, кружевные перчатки и чулки, туфли на шпильках и ботильоны до колена. Сумки часто носили по две сразу и их размер варьировался от конвертов с логотипом до шипованных замшевых тоутов и клатча с фигуркой кошечки.

Но Микеле не просто напомнил нам о своём выдающемся видении — он вложил в коллекцию сердце. Именно такое ощущение, по крайней мере, передавал саундтрек, в котором звучала завораживающая Passacaglia della Vita в исполнении Густава Рудмана.

Джанкарло Джамметти — бизнес-партнёр и друг Валентино Гаравани на протяжении всей жизни, находился в первом ряду и общался по видео с 92-летним дизайнером, когда модели завершали свой показ, а Микеле выходил на поклон. Это был момент полного круга и манящее новое начало для бренда Valentino. Замерли все!

Источник фото: Gettyimages