Почему ковбойский стиль снова в моде

Широкополые шляпы, казаки, замшевые куртки и бахрома снова заполонили подиумы и Беллы Хадид. Речь идет о cowboy core — эстетике американского Запада с его грубой, утилитарной одеждой. Теперь приверженцы ковбойского стиля стали носить галстуки-боло и обставлять дома деревянной мебелью, коврами из коровьих шкур и кактусами, чтобы создать в домах атмосферу пустынной жизни. Что такое cowboy core, как он стал популярен и при чем здесь президентские выборы в США — разбиралась «Лента.ру».

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Что такое cowboy core?

Cowboy core (или ковбойская эстетика) неразрывно связан с кантри-музыкой, и одна из самых ярких представительниц течения — Долли Партон. Она начала свою творческую деятельность в 1960-х годах и с тех пор имеет заслуженное звание королевы кантри. Стандартный комплект одежды, который носила Партон на сцене, — расклешенные джинсы, рубашка в клетку и корсетные платья с глубоким вырезом. В марте певица Бейонсе решила отдать дань уважения стилю королевы кантри, представив фанатам обложку к альбому Cowboy Carter, на которой она позировала сидящей на лошади в белой ковбойской шляпе.

Вслед за этим поисковые запросы на ковбойскую тему с апреля по июль 2024 года выросли на 187 процентов. Интерес к ковбойским шляпам и сапогам возрос на 66 и 145 процентов соответственно

Позже поп-исполнитель и креативный директор мужской линии одежды Louis Vuitton Фаррелл Уильямс также примкнул к актуальной ковбойской эстетике. В коллекции осень-зима 2024 он представил шляпы из роскошной кожи, брюки гаучо с бахромой, рубашки в стиле вестерн, галстуки-боло и ковбойские сапоги с люверсами.

Когда вы видите ковбоев на картинках, то можете рассмотреть только несколько версий их внешнего вида. Но вы не отмечаете, как выглядели настоящие ковбои. Они были похожи на нас, они были похожи на меня. Они были как коренные американцы Фаррелл Уильямс креативный директор мужской линии одежды Louis Vuitton

Что характерно для ковбойского стиля?

Главными атрибутами ковбойской эстетики, как Chanel, Alexander McQueen, Rotate и Balmain.

Ковбойская эстетика привнесла новые веяния и в интерьерный дизайн. Теперь многие стремятся отказаться от гламурной городской обстановки и, вдохновляясь стилем вестерн, обставляют комнаты в природных тонах. Эксперты рекомендуют выбирать деревянную мебель, ковры из коровьей шкуры и керамику. Также, по словам специалистов, на стену можно повесить ковбойскую шляпу и подкову. Удачно дополнит интерьер кактус, который добавляет ощущение пустынной жизни.

«Внедрение cowboy core в ваш дом — это принятие натуральных материалов и черпание вдохновения из суровой красоты американского Запада», — заключает дизайнер Алисия София Геанопулос.

Популярность cowboy core связывают с президентскими выборами в США в 2024 году

Помощник куратора истории Запада в Музее американского Запада Отри Тайри Бойд-Пейтс заявил, что интерес к ковбойской теме вырос именно в тот период, когда в США начались выборы.

«Внутри этого архетипа переплетены вопросы расы, демократии, явного предназначения, порабощения, стирания и политики. Изучая его, мы можем получить представление о приоритетах нации, что позволяет вносить вклад в нашу национальную идентичность, особенно в этот политический момент», — пояснила специалист.

По мнению других экспертов, ковбойская шляпа также стала своеобразным политическим символом.

Я думаю, нельзя отрицать популизм, который в последнее время охватил нашу политику. По какой-то причине именно ковбойская шляпа символизирует суровый индивидуализм и бродячий, свободный дух Майкл Фишер вице-президент по мужской одежде в компании по прогнозированию тенденций Fashion Snoops

Тренд на ковбойский стиль задали Белла Хадид, Гарри Стайлс и Тейлор Свифт

Пока Бейонсе удивляла мир выходом новых кантри-песен, а политические деятели активно боролись за будущее Америки, шляпы и сапоги в стиле cowboy girls стали фирменными деталями во внешнем виде поклонников на концертах Гарри Стайлса и Тейлор Свифт.

Позже к ковбойской эстетике пристрастилась и любимица зумеров Белла Хадид. Модель закрутила роман со звездой в индустрии верховой езды, Аданом Бануэлосом, и регулярно стала выходить в свет в характерных нарядах с бахромой, кожаными штанами и шляпой.

Так в 2024 году коллективная одержимость сowboy сore и достигла своего апогея.