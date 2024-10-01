Звезды оделись в Dior на показ коллекции Весна-Лето 2025

Звезды, одетые в Dior на показе коллекции Весна-Лето 2025
Dior представляет знаменитостей, посетивших показ Марии Грации Кьюри весна-лето 2025 в Париже.
JISOO была одета в черную шелковую рубашку Dior Весна-Лето 2025 с черной кожаной юбкой с бахромой и вышивкой.
Она также носила аксессуары Dior.
Аня Тейлор-Джой была одета в вышитый белый трикотажный топ Dior Cruise с белой кружевной юбкой. Также на ней были аксессуары Dior.
Натали Портман была одета в черную бархатную куртку Dior Cruise 2025 поверх черного бархатного бюстье и вышитой серебряной юбки. Она также носила аксессуары Dior и сапоги Dior из веганской кожи.
Розалия была одета в черный шелковый жакет и юбку Dior Весна-Лето 2025. На ней также были аксессуары Dior.
Дилраба Дилмурат была одета в вышитый шелковый и бархатный топ Dior Cruise 2025 с вышитой юбкой-баллоном. На ней также были аксессуары Dior.
Сонам Капур была одета в черное шелковое бюстье Dior Cruise 2025 с черной шелковой рубашкой и черной шелковой юбкой-баллоном. Она также носила аксессуары Dior.
Элизабет Дебики была одета в серое шерстяное пальто от Dior поверх белого шелкового платья. Она также носила аксессуары Dior.
Дженнифер Гарнер надела серое шерстяное пальто Dior Pre Fall 2024 поверх черного шерстяного платья. Она также надела аксессуары Dior. На ней также колье Bois de Rose, браслеты и кольца из белого золота, желтого золота и бриллиантов. Dior Joaillerie
Летиция Каста была одета в асимметричную черную хлопковую рубашку Dior весна-лето 2025 с черной кожаной юбкой. Она также носила аксессуары Dior.
Рикако Яги была одета в зеленый клетчатый шерстяной шарф Dior Cruise 2025 и хлопковое платье-бюстье. На ней также были аксессуары Dior.
Беатрис Борромео была одета в бежевую шерстяную и шелковую куртку Dior Winter 2024-2025 с черной кашемировой водолазкой и бежевой шерстяной и шелковой юбкой с принтом. Она также носила аксессуары Dior.
Ая Накамура была одета в черное шелковое платье Dior весна-лето 2025. На ней также были аксессуары Dior. На ней также браслет, кольцо и серьги Couture, а также браслет Gem Dior из белого золота с бриллиантами Dior Joaillerie.
Розамунд Пайк была одета в черное бархатное платье Dior Cruise 2025 с вышитым белым воротником. На ней также были аксессуары Dior.
Кимберли Энн Уолтемас была одета в асимметричное серое шерстяное платье Dior. На ней также были аксессуары Dior.
Чжоу Е была одета в клетчатое фиолетовое шерстяное платье Dior Cruise 2025. На ней также были аксессуары Dior. На ней также ожерелье Galons Dior из желтого золота, розового золота и бриллиантов Dior Joaillerie.
Мариса Абела была одета в черное шерстяное пальто Dior Winter 2024-2025 поверх черной кашемировой водолазки и черной шерстяной юбки. Она также носила аксессуары Dior.
Талия Соди была одета в вышитый черный кожаный топ с юбкой Dior Cruise 2025. На ней также были аксессуары Dior.
Изабель Аджани была одета в бежевый хлопковый тренч Dior Winter 2024-2025 с черной водолазкой и бежевыми брюками из хлопка и шелка. Она также носила аксессуары Dior.
Изольда была одета в белый шерстяной и шелковый костюм Dior. На ней также были аксессуары Dior.
Моника Барбаро была одета в черный шелковый топ и юбку Dior Winter 2024-2025. Она также носила аксессуары Dior.
Келли Разерфорд была одета в белое шерстяное пальто Dior Winter 2024-2025 поверх белого шелкового топа и юбки. Она также носила аксессуары Dior.
Сухейла Якуб была одета в клетчатую черную и красную шерстяную куртку и шорты Dior Cruise 2025 с футболкой из хлопка с принтом. Она также носила аксессуары Dior.
Ава Элизабет Филипп была одета в белое шерстяное пальто Dior Winter 2024-2025 поверх черной водолазки из кашмира и белой кожаной юбки с принтом. Она также носила аксессуары Dior.
Алисия Дебнем-Кэри была одета в черное бархатное платье Dior Cruise 2025 с белым кружевным воротником. Она также носила аксессуары Dior.
Асиль Омран была одета в бежевый хлопковый тренч Dior Winter 2024-2025 с принтом поверх черной кашемировой водолазки и бежевой хлопковой юбки. Она также носила аксессуары Dior. На ней также серьги, каффы и кольца My Dior из белого золота, розового золота и бриллиантов Dior Joaillerie.
Эшли Парк была одета в черный хлопковый тренч Dior Winter 2024-2025 с черной кашемировой водолазкой и черной кожаной юбкой. Она также носила аксессуары Dior.
Луан была одета в черный кожаный тренч Dior Pre Fall 2024 поверх белой хлопковой рубашки. Она также носила аксессуары Dior.
Изабель Драммонд была одета в белое шерстяное пальто Dior Winter 2024-2025 с черной кашемировой водолазкой и белой кожаной юбкой. Она также носила аксессуары Dior.
Нин д’Урсо была одета в синюю хлопковую куртку и юбку Dior Winter 2024-2025 с черной кашемировой водолазкой. Она также носила аксессуары Dior.
Пиа Вюрцбах была одета в черный хлопковый тренч Dior Winter 2024-2025 поверх черного кашемирового свитера и черных и шерстяных шорт. Она также носила аксессуары Dior.
Харриет Хербиг-Маттен была одета в шерстяную куртку и юбку Dior Winter 2024-2025 с принтом и черную кашемировую водолазку. Она также носила аксессуары Dior. На ней также кольцо Bois de Rose, а также браслеты и кольца Gem Dior из розового золота с бриллиантами.
Алессандра де Осма была одета в бежевый шерстяной и шелковый жакет и юбку Dior Winter 2024-2025 с черной кашемировой водолазкой. Она также носила аксессуары Dior.
Сара Балцер была одета в черное шерстяное пальто Dior Winter 2024-2025 поверх черной кашемировой водолазки и черной шерстяной юбки. Она также носила аксессуары Dior.
Оливия Палермо была одета в клетчатый желтый и черный шерстяной жакет и юбку Dior Cruise 2025. Она также носила аксессуары Dior.
Кларисса Агбеньену была одета в белый шерстяной и шелковый костюм Dior. На ней также были аксессуары Dior.
Росселла Фьяминго была одета в черную кашемировую водолазку Dior Winter 2024-2025 с бежевой хлопковой юбкой с принтом. Она также носила аксессуары Dior.
Heart Evangelista была одета в шерстяной кардиган с принтом Dior Winter 2024-2025 с юбкой и черной водолазкой. Она также носила аксессуары Dior.
Аньес Нунес была одета в серую шерстяную куртку с принтом Dior Winter 2024-2025 и юбку. Она также носила аксессуары Dior.
Клеопатра Цу Эттинген-Спилберг была одета в клетчатый черный шерстяной и шелковый топ и юбку Dior Winter 2024-2025. Она также носила аксессуары Dior.
Эмма МакКеон была одета в белый шерстяной и шелковый жакет Dior с белой юбкой из тюля. Она также носила аксессуары Dior.
Bebe Vio была одета в темно-синее шерстяное пальто без рукавов Dior с черной кашемировой водолазкой. На ней также были аксессуары Dior.
Жанна Дамас была одета в серое кашемировое пальто Dior поверх серого трикотажного платья. Она также носила аксессуары Dior.
Наталья Водянова была одета в белое шерстяное пальто Dior Cruise 2025 поверх белого кружевного топа, юбки и нижнего белья. Также на ней были аксессуары Dior.
Алекс Ривьер была одета в черную шерстяную куртку и юбку Dior Pre Fall 2024. На ней также были аксессуары Dior.
Мина Кавани была одета в шерстяной топ и юбку Dior Winter 2024-2025 в клетку розового и черного цвета. Она также носила аксессуары Dior.
София Ачавал де Монтейгу была одета в черное кожаное пальто Dior Pre Fall 2024 поверх черной кашемировой водолазки и черной кожаной юбки. На ней также были аксессуары Dior.
Луиза Айна Табуле была одета в черный пуховик и юбку Dior Winter 2024-2025. Она также надела аксессуары Dior.
Лола Буте надела черное шерстяное пальто Dior Winter 2024-2025 поверх черного шерстяного и шелкового платья. На ней также были аксессуары Dior.
Адот Гак был одет в синий хлопковый тренч из коллекции Dior Pre Fall 2024 с принтом и аксессуарами Dior.
Мария де ла Орден была одета в жакет и юбку из фиолетовой шерсти и шелка Dior Cruise 2025. На ней также были аксессуары Dior.
Зита д’Отвиль была одета в тренч из хлопка Dior Winter 2024-2025 с принтом, с черной кашемировой водолазкой и шерстяными шортами-бермудами. На ней также были аксессуары Dior.
Амалия Гассманн была одета в серый шерстяной и шелковый пиджак Dior Winter 2024-2025 с черной кашемировой водолазкой и серой шерстяной юбкой. На ней также были аксессуары Dior.
Люси де ла Фалез была одета в клетчатую бежевую шерстяную и шелковую накидку Dior Winter 2024-2025 с бежевой кашемировой водолазкой и клетчатой бежевой шерстяной и шелковой юбкой. На ней также были аксессуары Dior.
Тамара Фалько надела белый шерстяной кардиган Dior Winter 2024-2025 без рукавов поверх белой хлопковой рубашки и черных шерстяных и шелковых брюк. На ней также были аксессуары Dior.
Тиш Вайншток была одета в черное шерстяное платье Dior Pre Fall 2024. На ней также были аксессуары Dior.
Бьянка Брандолини была одета в клетчатый белый шерстяной жакет и юбку Dior Winter 2024-2025 с черной кашемировой водолазкой. На ней также были аксессуары Dior.
Мариса Беренсон была одета в вышитое черное шерстяное пальто Dior Cruise 2025 поверх черной кашемировой водолазки и черных шерстяных и шелковых брюк. На ней также были аксессуары Dior.
Звезды, одетые в Dior на показе коллекции Весна-Лето 2025