Звезды оделись в Dior на показ коллекции Весна-Лето 2025

Dior представляет знаменитостей, посетивших показ Марии Грации Кьюри весна-лето 2025 в Париже.

JISOO была одета в черную шелковую рубашку Dior Весна-Лето 2025 с черной кожаной юбкой с бахромой и вышивкой.

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Она также носила аксессуары Dior.

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Аня Тейлор-Джой была одета в вышитый белый трикотажный топ Dior Cruise с белой кружевной юбкой. Также на ней были аксессуары Dior.

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Натали Портман была одета в черную бархатную куртку Dior Cruise 2025 поверх черного бархатного бюстье и вышитой серебряной юбки. Она также носила аксессуары Dior и сапоги Dior из веганской кожи.

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Розалия была одета в черный шелковый жакет и юбку Dior Весна-Лето 2025. На ней также были аксессуары Dior.

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Дилраба Дилмурат была одета в вышитый шелковый и бархатный топ Dior Cruise 2025 с вышитой юбкой-баллоном. На ней также были аксессуары Dior.

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Сонам Капур была одета в черное шелковое бюстье Dior Cruise 2025 с черной шелковой рубашкой и черной шелковой юбкой-баллоном. Она также носила аксессуары Dior.

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Элизабет Дебики была одета в серое шерстяное пальто от Dior поверх белого шелкового платья. Она также носила аксессуары Dior.

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Дженнифер Гарнер надела серое шерстяное пальто Dior Pre Fall 2024 поверх черного шерстяного платья. Она также надела аксессуары Dior. На ней также колье Bois de Rose, браслеты и кольца из белого золота, желтого золота и бриллиантов. Dior Joaillerie

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Летиция Каста была одета в асимметричную черную хлопковую рубашку Dior весна-лето 2025 с черной кожаной юбкой. Она также носила аксессуары Dior.

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Рикако Яги была одета в зеленый клетчатый шерстяной шарф Dior Cruise 2025 и хлопковое платье-бюстье. На ней также были аксессуары Dior.

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Беатрис Борромео была одета в бежевую шерстяную и шелковую куртку Dior Winter 2024-2025 с черной кашемировой водолазкой и бежевой шерстяной и шелковой юбкой с принтом. Она также носила аксессуары Dior.

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Ая Накамура была одета в черное шелковое платье Dior весна-лето 2025. На ней также были аксессуары Dior. На ней также браслет, кольцо и серьги Couture, а также браслет Gem Dior из белого золота с бриллиантами Dior Joaillerie.

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Розамунд Пайк была одета в черное бархатное платье Dior Cruise 2025 с вышитым белым воротником. На ней также были аксессуары Dior.

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Кимберли Энн Уолтемас была одета в асимметричное серое шерстяное платье Dior. На ней также были аксессуары Dior.

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Чжоу Е была одета в клетчатое фиолетовое шерстяное платье Dior Cruise 2025. На ней также были аксессуары Dior. На ней также ожерелье Galons Dior из желтого золота, розового золота и бриллиантов Dior Joaillerie.

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Мариса Абела была одета в черное шерстяное пальто Dior Winter 2024-2025 поверх черной кашемировой водолазки и черной шерстяной юбки. Она также носила аксессуары Dior.

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Талия Соди была одета в вышитый черный кожаный топ с юбкой Dior Cruise 2025. На ней также были аксессуары Dior.

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Изабель Аджани была одета в бежевый хлопковый тренч Dior Winter 2024-2025 с черной водолазкой и бежевыми брюками из хлопка и шелка. Она также носила аксессуары Dior.

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Изольда была одета в белый шерстяной и шелковый костюм Dior. На ней также были аксессуары Dior.

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Моника Барбаро была одета в черный шелковый топ и юбку Dior Winter 2024-2025. Она также носила аксессуары Dior.

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Келли Разерфорд была одета в белое шерстяное пальто Dior Winter 2024-2025 поверх белого шелкового топа и юбки. Она также носила аксессуары Dior.

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Сухейла Якуб была одета в клетчатую черную и красную шерстяную куртку и шорты Dior Cruise 2025 с футболкой из хлопка с принтом. Она также носила аксессуары Dior.

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Ава Элизабет Филипп была одета в белое шерстяное пальто Dior Winter 2024-2025 поверх черной водолазки из кашмира и белой кожаной юбки с принтом. Она также носила аксессуары Dior.

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Алисия Дебнем-Кэри была одета в черное бархатное платье Dior Cruise 2025 с белым кружевным воротником. Она также носила аксессуары Dior.

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Асиль Омран была одета в бежевый хлопковый тренч Dior Winter 2024-2025 с принтом поверх черной кашемировой водолазки и бежевой хлопковой юбки. Она также носила аксессуары Dior. На ней также серьги, каффы и кольца My Dior из белого золота, розового золота и бриллиантов Dior Joaillerie.

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Эшли Парк была одета в черный хлопковый тренч Dior Winter 2024-2025 с черной кашемировой водолазкой и черной кожаной юбкой. Она также носила аксессуары Dior.

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Луан была одета в черный кожаный тренч Dior Pre Fall 2024 поверх белой хлопковой рубашки. Она также носила аксессуары Dior.

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Изабель Драммонд была одета в белое шерстяное пальто Dior Winter 2024-2025 с черной кашемировой водолазкой и белой кожаной юбкой. Она также носила аксессуары Dior.

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Нин д’Урсо была одета в синюю хлопковую куртку и юбку Dior Winter 2024-2025 с черной кашемировой водолазкой. Она также носила аксессуары Dior.

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Пиа Вюрцбах была одета в черный хлопковый тренч Dior Winter 2024-2025 поверх черного кашемирового свитера и черных и шерстяных шорт. Она также носила аксессуары Dior.

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Харриет Хербиг-Маттен была одета в шерстяную куртку и юбку Dior Winter 2024-2025 с принтом и черную кашемировую водолазку. Она также носила аксессуары Dior. На ней также кольцо Bois de Rose, а также браслеты и кольца Gem Dior из розового золота с бриллиантами.

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Алессандра де Осма была одета в бежевый шерстяной и шелковый жакет и юбку Dior Winter 2024-2025 с черной кашемировой водолазкой. Она также носила аксессуары Dior.

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Сара Балцер была одета в черное шерстяное пальто Dior Winter 2024-2025 поверх черной кашемировой водолазки и черной шерстяной юбки. Она также носила аксессуары Dior.

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Оливия Палермо была одета в клетчатый желтый и черный шерстяной жакет и юбку Dior Cruise 2025. Она также носила аксессуары Dior.

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Кларисса Агбеньену была одета в белый шерстяной и шелковый костюм Dior. На ней также были аксессуары Dior.

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Росселла Фьяминго была одета в черную кашемировую водолазку Dior Winter 2024-2025 с бежевой хлопковой юбкой с принтом. Она также носила аксессуары Dior.

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Heart Evangelista была одета в шерстяной кардиган с принтом Dior Winter 2024-2025 с юбкой и черной водолазкой. Она также носила аксессуары Dior.

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Аньес Нунес была одета в серую шерстяную куртку с принтом Dior Winter 2024-2025 и юбку. Она также носила аксессуары Dior.

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Клеопатра Цу Эттинген-Спилберг была одета в клетчатый черный шерстяной и шелковый топ и юбку Dior Winter 2024-2025. Она также носила аксессуары Dior.

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Эмма МакКеон была одета в белый шерстяной и шелковый жакет Dior с белой юбкой из тюля. Она также носила аксессуары Dior.

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Bebe Vio была одета в темно-синее шерстяное пальто без рукавов Dior с черной кашемировой водолазкой. На ней также были аксессуары Dior.

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Жанна Дамас была одета в серое кашемировое пальто Dior поверх серого трикотажного платья. Она также носила аксессуары Dior.

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Наталья Водянова была одета в белое шерстяное пальто Dior Cruise 2025 поверх белого кружевного топа, юбки и нижнего белья. Также на ней были аксессуары Dior.

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Алекс Ривьер была одета в черную шерстяную куртку и юбку Dior Pre Fall 2024. На ней также были аксессуары Dior.

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Мина Кавани была одета в шерстяной топ и юбку Dior Winter 2024-2025 в клетку розового и черного цвета. Она также носила аксессуары Dior.

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София Ачавал де Монтейгу была одета в черное кожаное пальто Dior Pre Fall 2024 поверх черной кашемировой водолазки и черной кожаной юбки. На ней также были аксессуары Dior.

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Луиза Айна Табуле была одета в черный пуховик и юбку Dior Winter 2024-2025. Она также надела аксессуары Dior.

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Лола Буте надела черное шерстяное пальто Dior Winter 2024-2025 поверх черного шерстяного и шелкового платья. На ней также были аксессуары Dior.

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Адот Гак был одет в синий хлопковый тренч из коллекции Dior Pre Fall 2024 с принтом и аксессуарами Dior.

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Мария де ла Орден была одета в жакет и юбку из фиолетовой шерсти и шелка Dior Cruise 2025. На ней также были аксессуары Dior.

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Зита д’Отвиль была одета в тренч из хлопка Dior Winter 2024-2025 с принтом, с черной кашемировой водолазкой и шерстяными шортами-бермудами. На ней также были аксессуары Dior.

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Амалия Гассманн была одета в серый шерстяной и шелковый пиджак Dior Winter 2024-2025 с черной кашемировой водолазкой и серой шерстяной юбкой. На ней также были аксессуары Dior.

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Люси де ла Фалез была одета в клетчатую бежевую шерстяную и шелковую накидку Dior Winter 2024-2025 с бежевой кашемировой водолазкой и клетчатой бежевой шерстяной и шелковой юбкой. На ней также были аксессуары Dior.

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Тамара Фалько надела белый шерстяной кардиган Dior Winter 2024-2025 без рукавов поверх белой хлопковой рубашки и черных шерстяных и шелковых брюк. На ней также были аксессуары Dior.

© Antenna Daily

Тиш Вайншток была одета в черное шерстяное платье Dior Pre Fall 2024. На ней также были аксессуары Dior.

© Antenna Daily

Бьянка Брандолини была одета в клетчатый белый шерстяной жакет и юбку Dior Winter 2024-2025 с черной кашемировой водолазкой. На ней также были аксессуары Dior.

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Мариса Беренсон была одета в вышитое черное шерстяное пальто Dior Cruise 2025 поверх черной кашемировой водолазки и черных шерстяных и шелковых брюк. На ней также были аксессуары Dior.