Кайли Дженнер выложила фото в прозрачном наряде

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала фигуру в прозрачном наряде. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

27-летняя предпринимательница разместила видео, на котором позировала в облегающем изделии бренда Atlein с многочисленными вырезами. При этом звезда продемонстрировала оголенную область декольте и плоский живот.

На размещенных кадрах видно, что сквозь нижнюю часть наряда просвечивалось белье и ноги знаменитости. Вдобавок ей распустили волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в сентябре Кайли Дженнер снялась в платье с декольте до пупка для рекламы. На размещенных кадрах предпринимательница предстала в обтягивающем зеленом платье с глубоким вырезом.