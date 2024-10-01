Водостойкая тушь для ресниц: в чем опасность для глаз

Водостойкая тушь во многих случаях незаменима – например, в межсезонье, если нужно сохранить аккуратный макияж в осеннюю дождливую погоду. Однако специалисты предупреждают: состав таких средств может способствовать развитию неприятных симптомов.

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Дело в том, что формула водостойкой туши разработана так, чтобы она сильнее прилипала к ресницам, из-за чего её сложнее удалить, чем обычную тушь, отмечают специалисты Healthnews. Это, как правило, требует более энергичного трения и использования более агрессивных средств для снятия макияжа, что может вызвать раздражение нежной кожи вокруг глаз и самих глаз.

Помимо раздражения, вызванного трением и средствами для снятия макияжа, водостойкая тушь также может негативно повлиять на здоровье мейбомиевых желез, которые имеют решающее значение для поддержания здоровой слёзной пленки и предотвращения сухости глаз.

Мейбомиевые железы представляют собой видоизменённые сальные железы, расположенные вдоль краёв век. Их основная функция — секреция достаточного количества липидов для предотвращения испарения слёз и увлажнения поверхности глаза.

Формула водостойкой туши (как и водостойкой подводки для глаз), в отличие от «обычных» продуктов, часто содержит больше воска и силиконовых ингредиентов, которые и обеспечивают необходимые свойства. Эти ингредиенты иногда могут закупоривать отверстия мейбомиевых желез, что приводит к состоянию, называемому дисфункцией мейбомиевых желез.

Это выражается в снижении секреции жира в слёзной пленке, что приводит к более быстрому испарению слёз и выражается в таких симптомах, как сухость, раздражение и покраснение глаз. Со временем они приобретают стойкий характер.

Поэтому людям, склонным к сухости глаз или уже имеющим проблемы со стороны век, необходимо соблюдать осторожность при использовании водостойкой косметики для глаз и, по возможности, избегать её использования. Если же возникает такая необходимость, то важно тщательно и аккуратно удалить остатки средства для того, чтобы избежать блокировки мейбомиевых желез.