Алена Водонаева посетила премьеру сериала в полупрозрачном мини-платье

Телеведущая и блогерша Алена Водонаева посетила премьеру экшн-драмы «Амура», которая прошла 30 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба KION.

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42-летняя Алена Водонаева вышла на дорожку в откровенном наряде. Телеведущая выбрала для светского мероприятия полупрозрачное мини-платье, под которое надела белье в тон. Блогерша дополнила образ длинной шубой, кружевными колготками Gucci, кожаными перчатками и сумкой. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и без косметики.

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В числе гостей премьеры сериала были Алена Михайлова, Ксения Собчак, Ирина Безрукова, Екатерина Вилкова, Марк Тишман, Елена Летучая, Денис Шведов, Даниил Воробьев, Дмитрий Дибров, Нино Нинидзе, Кирилл Плетенев, Саша Сулим и другие звезды.

На днях Алена Водонаева призналась в интервью с Владом Череватым, что не любит эмоциональных и истеричных мужчин. Она рассказала, что рассматривает для отношений только состоявшихся мужчин. Телеведущую привлекают спокойные и сдержанные люди, которые держат свое слово.

Ранее Ксения Собчак вышла в свет в «шляпе гусара» с сумкой за 580 тысяч рублей.