В модном форуме поучаствуют гости из более чем 100 стран

В международном форуме BRICS+ Fashion Summit, который пройдет с 3 по 5 октября в концертном зале «Зарядье» в Москве, примут участие представители из более чем 100 стран. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

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«Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара. Приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии», — уточнила Сергунина.

В программе форума — деловая часть, выставка «Наследие» и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.

Деловая программа будет посвящена таким актуальным темам, как международное сотрудничество, поддержка локальных брендов, технологии, инвестиции и не только.

Гости экспозиции «Наследие» узнают о влиянии культурного наследия стран БРИКС, государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды. Посетители смогут увидеть аксессуары и костюмы, которые предоставили более 40 зарубежных участников. На выставке также будет показан видеосюжет о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

Сообщается, что на интенсив было отправлено почти 560 заявок, экспертный совет отберет из них 100. В конце обучения участники получат сертификаты.

Вход на все мероприятия, которые пройдут в рамках форума, свободный по предварительной регистрации. На официальном сайте BRICS+ Fashion Summit можно не только ознакомиться с программой события, но и посмотреть онлайн-трансляции.