Стилист Рогов предрек тренд на панталоны в 2025 году

Стилист Александр Рогов предрек тренд на панталоны весной и летом 2025 года. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

По словам стилиста, в предстоящих сезонах будет популярно упомянутое нижнее белье, украшенное рюшами и бантами, в эстетике Викторианской Эпохи.

«С легкой руки креативного директора Chloé Чемены Камали следующей весной и летом все модницы будут щеголять в панталонах. Данный тренд с милыми рюшами и бантами начался еще в этом году. Чемена же предлагает более сдержанный, если можно так сказать, удлиненный вариант», — рассказал эксперт.

При этом специалист посоветовал сочетать нежный элемент гардероба с грубыми ботинками, казаками, рокерскими футболками и косухами.

Ранее Рогов назвал образы с нижним бельем напоказ грядущим трендом. Свои слова стилист проиллюстрировал снимками инфлюэнсеров, которые надели кружевные лифы и корсеты поверх топов, рубашек и платьев.