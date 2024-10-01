Почему лопаются капилляры на лице и как справиться с проблемой

Покраснение на лице, вызванное лопнувшими сосудами, приносит немало психологического дискомфорта, особенно если ситуация ухудшается. Косметолог Светлана Галкина пояснила, почему так происходит, а также поделилась рекомендациями по возвращению коже идеального внешнего вида.

Из-за чего происходит «поломка» сосудов

Одна из основных причин, которые называет наш эксперт, — воздействие солнца. Не все серьезно относятся к защите кожи от ультрафиолета, предпочитая проводить много времени на солнце без дополнительной защиты. Светлана:

«Да, с одной стороны, солнце нам необходимо, но при длительном нахождении под прямыми солнечными лучами вы провоцируете разрушение коллагена, что снижает упругость кожи». Больше всего вреда солнце наносит светлой чувствительной коже, которая больше всего склонна к повреждению капилляров.

Еще одна причина, из-за которой сосуды становятся слишком заметными, — агрессивные процедуры. Пилинги, неправильно проведенная мезотерапия и использование ретиноидов на постоянной основе могут приводить к увеличению участков на лице, которые становятся красными из-за появившейся сосудистой сеточки.

В редких случаях капилляры лопаются из-за развития болезней вроде красной волчанки, сердечно-сосудистых заболеваний, а также при нарушении работы щитовидки.

Как бороться с лопнувшими капиллярами

Как правило, уже появившаяся сосудистая сеточка не поддастся влиянию кремов и эмульсий. Самый эффективный способ избавиться от покраснений — лазерное удаление сосудов. Но помочь сосудам можно.

Используем санскрин

Наш эксперт рекомендует приобрести средство с защитой от УФ-лучей и использовать круглый год. Единственное, в разные сезоны используйте разную степень защиты — от 25 до 50 SPF.

Не перегревайтесь

Чаще всего сосудистые патологии провоцируют высокие температуры. Светлана:

«Если вы знаете, что ваша кожа склонна к появлению покраснений, а сосуды не отличаются упругостью, откажитесь от бань и долгого нахождения в жарком климате. Вы можете серьезно усугубить свое состояние».

Также косметолог не советует увлекаться термо-процедурами и компрессами.

Курс IPL-терапии

Эффективный способ борьбы с лопнувшими капиллярами — светотерапия. IPL расшифровывается как «интенсивный импульсный свет». Косметологи используют специальный аппарата для улучшения состояния кожи при розацеа и акне. После нескольких сеансов пациент замечает значительные изменения — цвет кожи постепенно выравнивается, происходит стимуляция выработки коллагена.