Джиджи Хадид появилась в платье на Неделе моды и стала мемом

Модель была главной звездой показа из-за странного наряда. На днях Джиджи Хадид приняла участие в шоу бренда Balenciaga, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже. 29-летняя манекенщица вышла на подиум в коротком платье, сделанном из ярко-жёлтого скотча, которым пользуется известная логистическая компания.

Появление Хадид в таком виде на подиуме моментально породило огромное количество мемов в социальных сетях. Люди шутят, что Джиджи оперативно переквалифицировалась в доставщика, однако из-за Недели моды задерживает отправление посылок.