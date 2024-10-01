Эксперты назвали способы борьбы с растяжками

Бороться с появившимися в подростковом возрасте или во время беременности растяжками поможет лазерная шлифовка, а также специальные кремы и гели, поделилась с «Радио 1» врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Елена Гражданкова. По ее словам, с этой проблемой важно вовремя обратиться к специалисту.

Дерматовенеролог отметила, что сделать растяжки менее заметными глазу помогут такие способы, как лазерная шлифовка, когда лазер удаляет верхний слой кожи, а также химический пилинг, который отшелушивает мертвые клетки кожи. Стоит обратить внимание также на микродермабразию — эта процедура включает в себя использование микрокристаллов для удаления верхнего слоя кожи, а также для выработки коллагена и эластина. Правильно подобранные кремы и гели также помогут сделать растяжки менее видимыми.

Своевременное обращение к врачу и правильный подход помогут сделать растяжки менее заметными и вернуть коже привлекательный внешний вид, — подчеркнула Гражданкова.

Ранее косметолог и дерматолог Екатерина Никитина рассказала, что, если кожа обезвожена, на ней появляются мелкие морщины. По ее словам, также может возникнуть ощущение зуда на лице.