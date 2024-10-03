Стилист напомнил о тренде на сабо на танкетке

Стилист Анастасии Решетовой и Ксении Бородиной Алеко Надирян назвал возвращающейся тренд. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Осторожно движемся к возвращению сабо на танкетке. Как вам коллаборация Crocs x Ancuta Sarka?» — написал стилист.
Он также показал замшевую пару с леопардовой стелькой и металлическим язычком.
Алеко Надирян также высмеивал дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.
А на днях стилист объяснил, как выбрать тренч на осень.
«Классический бежевый — база, о которой даже говорить не хочется. Так что делюсь еще одним практичным, но более эффектным вариантом: кожаный плащ», — писал Надирян.