Вокалистка Paramore вышла в свет в прозрачном бюстгальтере

Американская певица, вокалистка и клавишница рок-группы Paramore вышла в свет без штанов. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

35-летняя исполнительница посетила показ бренда Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже. Звезда выбрала для мероприятия наряд, который состоял из прозрачного бюстгальтера и нюдовых трусов-шортов с завышенной талией и цветочной вышивкой.

Также она надела бежевые колготки в сетку, куртку оттенка хаки в рабочем стиле и остроносые черные сапоги до колен, продемонстрировав тату на ногах.

В сентябре жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова пришла на показ бренда Saint Laurent в Париже.