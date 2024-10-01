43-летняя Натали Портман после развода вышла в свет в мини-платье

Американская актриса Натали Портман после развода вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

43-летняя звезда «Черного лебедя» посетила показ дизайнера Стеллы Маккартни в рамках Недели моды в Париже. Для мероприятия знаменитость выбрала черное платье длины мини, оформленное глубоким декольте и драпировкой. Она надела лакированные остроносые туфли и взяла с собой небольшую сумку.

Визажисты сделали акцент на естественной красоте артистки, нанеся на лицо минимальный макияж. Стилисты, в свою очередь, распустили звезде волосы и выпрямили их.

8 марта Портман получила официальное заключение о разводе с танцором театра балета Бенжаменом Мильпье. Процедура развода инициирована восемь месяцев назад. Портман и Мильпье прожили в браке 11 лет.