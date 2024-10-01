Гранатовый мейкап: как повторить трендовый макияж этой осени

Супертренд, который покоряет бьюти-блок в соцсетях — гранатовый мейкап. В чем особенность этого макияжа и как повторить актуальные штрихи, нам рассказала Тамара Золотова, визажист.

Все дело в румянце

Суть гранатового макияжа в подчеркивании естественного румянца. Это красиво оттеняет загар, если вы только вернулись из отпуска, и придает лицу больше свежести. Тамара:

«Для мейка нам потребуется насыщенный оттенок румян, не розовый или персиковый, а более темный».

Девушкам со светлой кожей стоит быть осторожнее — с таким спелым оттенком легко переборщить. А в случае, если у вас оливковая или просто смуглая кожа, можно смело использовать данный вариант макияжа в качестве дневного.

Как повторить гранатовую технику

Во-первых, как бы странно это не звучало, необходимо избавиться от покраснений на лице. Идеально, если вы заранее подготовите кожу и сделаете накануне увлажняющую маску с алоэ, если у вас обострение кожных заболеваний. Но в любом случае вам понадобится хороший корректор зеленого цвета, чтобы скрыть постакне и сосудики, которые есть у всех. Также не забываем про зону под глазами — тщательно скрываем синячки.

Тамара:

«Когда вы проработали кожу, приступайте сразу к созданию румянца. Я предпочитаю средства с полуматовым финишем, чтобы слегка придать коже сияния».

Тушевать румяна необходимо вверх к вискам, чтобы визуально вытянуть лицо и создать эффект небольшого лифтинга. Обязательно зафиксируйте растушеванные румяна сухими средствами, если у вас жирная кожа. Так они скатаются и продержатся на коже практически весь день. Тамара:

«Я не рекомендую добавлять красный пигмент в течение дня, вы легко можете переборщить, а снять лишний цвет без специальных составов вне дома не получится».

Внимание на губы

Оставлять губы голыми не стоит. Визажист советует обратить внимание на тинты или полупрозрачные блески насыщенного оттенка. И никаких четких линий в дневном варианте! Гранатовый макияж подразумевает естественный румянец и зацелованную припухлость губ, вы должны создать впечатление, что косметики на вас практически нет. В этом основной смысл данной техники. Но для вечерних выходов можно добавит больше графики и сочности.

Бонус-совет от визажиста: если есть время, можете добавить немного веснушек, которые легко сделать карандашом для бровей или для глаз. Закрепите их спреем-фиксатором, чтобы они не размазались в течение дня.