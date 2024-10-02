Анджелина Джоли выбрала уже фирменный ангельский образ

Анджелина Джоли часто обращается к проверенным временем элементам гардероба: обычно это тренч в паре с чёрным платьем макси или роскошным трикотажем серого оттенка. Так что когда дело доходит до вечерних нарядов, она не отходит далеко от этой нейтральной цветовой палитры, часто отдавая предпочтение классике или белому платью.

Именно последний вариант Джоли выбрала для нью-йоркской премьеры фильма «Мария» — байопика Пабло Ларраина о греческой оперной певице Марии Каллас. Звезда надела драпированное белое платье от французского кутюрье Madame Grès 50-х годов, купленное у винтажного дилера Амаль Клуни Mon Vintage.

«Анджелина — настоящая муза Mon Vintage. Она настоящая голливудская звезда, которая сама выбрала платье в нашем парижском шоу-руме, поэтому всё получилось очень индивидуально», — говорит основательница марки Мари Бланше в интервью для Vogue.

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Джоли, запустившая в прошлом году собственный модный бренд, уже не в первый раз обращается к архивам. Для государственного ужина в Белом доме в 2023 году она выбрала ещё одно струящееся белое платье, на этот раз от Chanel, которое актриса дополнила винтажным блейзером от французского дома моды. В то же время, каталог образов самой Джоли служит источником вдохновения для других. В этом году на вечеринку Vanity Fair, посвящённую вручению премии «Оскар», Сидни Суини надела то же самое белое платье от Marc Bouwer, в котором Анджелина была на церемонии вручения премии «Оскар» в 2004 году. Это говорит о том, что отличное белое платье всегда будет вечной классикой. И не только для невест.