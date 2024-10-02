Время для отпуска: Coccinelle показал новую коллекцию весна-лето

Итальянский бренд Coccinelle не забывает о тех, кто нуждается в отдыхе! Команда представила новую коллекцию сезона весна-лето 2025, которая идеально отражает сочное и яркое настроение отпуска. Сумки и обувь стали своеобразной одой жизни и радости. Недаром дизайнеры вдохновлялись поэтичными яркими улицами Португалии, где море и небо живут в тандеме друг с другом.

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Линейка Rua da Alegria также напоминает о непередаваемой красоте азулежу — знаменитых расписных керамических плитках, которые так хочется рассматривать. Сумки с уютным орнаментом выполнены как в более миниатюрном, так и классическом формате. Одноцветные модели также представлены в разной палитре: от небесно-голубого до ярко-жёлтого. А каждая деталь новых изделий стала данью уважения многогранной португальской культуре. Идём гулять вместе?