Демна Гвасалия показал новую весеннюю коллекцию для Balenciaga 2025

«Настало время, когда мода должна иметь свою точку зрения», — сказал дизайнер.

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Таково было прямое послание Демны, которое он произнёс за кулисами Balenciaga. Показ проходил в затемнённой комнате, за полированным обеденным столом, где с обеих сторон сидели главные редакторы и знаменитости: от Николь Кидман до Кэти Перри, а также руководство Balenciaga и Kering. Именно за столом своей бабушки Демна обнаружил, что интересуется одеждой.

«Мои самые ранние воспоминания о моде начинаются с того, что я рисую образы на картоне, вырезаю их и устраиваю "показы мод"», — написал он в записке, которая была распространена среди прессы.

Возможно, Демна пытается восстановить связь со своим внутренним ребёнком, но в этой коллекции не было ничего бесхитростного. Значительная часть шоу была посвящена силуэту кокон — одной из фишек Кристобаля Баленсиаги. По словам Демны, этот фасон кажется ему слишком винтажным, если его воспринимать буквально, поэтому он применил его к обрезанным пуховикам и бомберам для поколения до 25 лет и объединил их с джинсами, которые едва держатся на бедрах.

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Пара вещей, появившихся позже, также придерживалась поразительных скульптурных линий в духе Кристобаля, но ещё больше расширила границы экспериментов. В мужской коллекции был представлен воротник XVII века, который на самом деле был корсетом, встроенным в вырез; в женской — тот же пиджак, только надетый как кожаный топ-бюстье.

Отталкиваясь от вечернего платья, сделанного полностью из бюстгальтеров, показанных осенью, Демна создал сборки, которые выглядят эффектно вместе.

«Мне нравится беспорядок. Я думаю, что мир моды пытается быть таким идеальным, отполированным и безупречным во всём... Но для меня мода не такова. Мода нуждается в беспорядке. Всё должно быть основано не на страхе», — сказал он.

Это был самый недвусмысленный обзор индустрии, который мы слышали за весь сезон. Демна начал показ с нижнего белья — трендовой категории весны 2025 года, но которую он никогда не исследовал.

«Моя эстетика не основана на такой прямой сексуальной привлекательности или хрупкости», — добавил Демна.

И, конечно же, он перевернул это решение с ног на голову, наложив или вышив бюстгальтеры и подвязки на чулки телесного цвета. Параллельно с этим он вместе со своей командой придумал хитроумный механизм шарниров, который позволил им сделать едва заметные топы, которые застегиваются в районе грудной клетки, оставляя открытой всю спину. Рассказывая об этом новшестве за кулисами, Демна действительно был заряжен, как маленький ребёнок. В целом, можно сказать, что линейка стала воплощением его внутреннего потенциала и представления о прекрасном. С другой стороны, почему бы озорному мальчишке из Грузии не проявить себя во всей красе? Ждём продолжения!