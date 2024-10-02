Ирина Шейк показалась в откровенном наряде

Российская супермодель Ирина Шейк показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

38-летняя манекенщица разместила снимок, на котором предстала в шелковом белом мини-платье экстремальной длины, расшитом кружевом. При этом от бюстгальтера Шейк отказалась.

Помимо этого, звезда надела черные ботфорты на платформе. Образ она завершила укладкой с эффектом мокрых и завитых в кудри волос, а также мейкапом с нейтральных тонах.

© Соцсети

В сентябре Шейк пришла на вечеринку в откровенном платье 2008 года. Она предстала перед гостями в асимметричном черном наряде в белый горох с красным подъюбником и аппликацией в виде губ.