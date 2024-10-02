Куртки-бомберы для женщин: какие выбрать и с чем носить этой осенью

Куртки-бомберы снова в центре модных трендов! Этот элемент гардероба сочетает стиль, комфорт и функциональность, делая его идеальным для прохладного сезона. Бомберы в основном представлены в двух очень удобных вариантах: кроп, который позволит мгновенно продемонстрировать идеальную талию, и оверсайз — более удобный и повседневный фасон с винтажными нотками.

«Оба стиля невероятно универсальны. Часто выполненные из кожи или атласа, куртки-бомберы могут быть ультра-роскошными или скромными — и все они идеально вписываются уличный стиль», — говорит стилист Маша Ведерникова.

И рассказывает, с чем лучше всего носить бомбер.

С юбкой-мини

Мы никогда не отвергнем пышную юбку «принцессы», но для более дерзкого образа выберите что-то более графичное. Мини-юбка с карманами, складками или поясом отлично сочетается с мягкими линиями куртки-бомбера и придает силуэту стремительности и изящества.

С кожаными брюками

Пара кожаных брюк и подходящая к ним куртка-бомбер — это нестареющая комбинация, которую любят такие звезды уличного стиля, как Джиджи Хадид.

«Несмотря на то, что этот образ, безусловно, привлекает внимание, вы можете носить его практически по любому поводу — и на прогулку, и на работу», — утверждает стилист.

Поверх сочетающегося макси-комплекта

Смягчите куртку-бомбер, надев под нее воздушный комплект макси. Струящиеся ткани, такие как шифон или шелк, игривые принты или цветочные узоры смягчают даже самые суровые бомберы, создавая идеально сбалансированный образ.

С интересными брюками

Если кожаные брюки — не ваш конек, вы все равно можете продемонстрировать энергию модели вне работы с помощью джинсов с эффектным рисунком.

«Главное, чего стоит избегать — это носить бомбер с просторными рэперскими штанами-парашютами. Это сочетание кажется на первый взгляд самым очевидным, но именно поэтому оно скучное и банальное. К тому же, подходит исключительно очень высоким и очень худым девушкам, да и то под вопросом», — объясняет Маша.

С длинным летним платьем

Длинное летнее платье в паре с бомбером, как комплект, приобретает дополнительную изысканность — в конце концов, не настолько еще и холодно! Чтобы создать непринужденную атмосферу бохо, выбирайте бомбер с винтажными деталями.

С нежными пастельными и неоновыми цветами

Один из способов оживить любимую пастельную гамму, актуальную этой осенью — включить в свой наряд остромодный силуэт куртки-бомбера, а также смелые оттенки, такие как неоновый зеленый или желтый. Получается сложная и интересная модная история.

С цветочными брюками

Все отметили громкость, с которой эти брюки кричат «Я люблю моду»? В то же время стоит признать, что все остальное в этом ансамбле должен быть немного более сдержанным, чтобы позволить им сиять. Именно здесь на помощь приходит бомбер темного оттенка. Мы рекомендуем выбрать однотонный вариант, который будет перекликаться с цветочными брюками, но не совпадать с ними.

«Не любите флоральные принты? Возьмите широкую полоску или клетку для брюк. Или наденьте юбку в пол в том же стиле»,- предлагает стилист.

С кружевным миди

Куртки-бомберы, независимо от фасона, являются отличным вариантом верхней одежды для откровенных нарядов, потому что их крутость не меняется в зависимости от того, как вы их носите. Возьмем, к примеру, кружевное платье-миди с вырезами. Неважно, сочетаете ли вы его с полностью застегнутым бомбером, носите ли вы куртку расстегнутой или наполовину снятой с плеч, это все равно будет выглядеть стильно и эффектно.

С сапогами до бедра

Иногда, чтобы сделать наряд единым целым, достаточно правильно подобрать куртку и обувь. В случае с сапогами до бедра и бомбером вы можете надеть практически все, что угодно (или вообще ничего), и все равно получится потрясающий модный выход. Не стоит слишком беспокоиться о том, чтобы найти сапоги по всей длине ноги: подойдет любой фасон выше колена, особенно яркого цвета.

С клетчатой винтажной юбкой

Юбка в клетку пережила сотню переосмыслений. Но почему-то она всегда подхватывает эстетику образа, с которым сочетается, что делает ее идеальным компаньоном для куртки-бомбера. В этом случае не стоит беспокоиться о длине клетчатой юбки, а лучше сосредоточиться на силуэте: А-линия создаст больший визуальный контраст с более пышным бомбером.