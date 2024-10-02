Кайли Дженнер нашла неожиданное применение крему для сосков

Американская телезвезда Кайли Дженнер нашла неожиданное применение увлажняющему крему для сосков. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 27-летняя звезда предстала в спортивных штанах и черном топе на тонких бретелях. Знаменитость посетовала, что спала лишь четыре часа, а затем она почистила зубы и умылась.

Помимо этого, предпринимательница воспользовалась уходовым средством и нанесла его на губы. Дженнер пояснила, что упомянутый продукт лучше всего смягчает кожу.

«Крем для сосков для ваших губ — это самый лучший секрет», — завила она.

Ранее в сентябре Кайли Дженнер показала фигуру в прозрачном наряде. Бизнесвумен разместила видео, на котором позировала в облегающем изделии бренда Atlein с многочисленными вырезами.