Памела Андерсон снялась в облегающем платье

Актриса и модель Playboy Памела Андерсон продемонстрировала фигуру в облегающем платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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57-летняя Памела Андерсон стала лауреатом премии Glamour Impact Award, которая прошла 1 октября в Лондоне. Актриса позировала перед фотографами в черном облегающем миди-платье с открытыми плечами и разрезом. Модель Playboy дополнила наряд нюдовыми туфлями на каблуках и бриллиантовым колье. Знаменитость распустила волосы и накрасила губы красной помадой.

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Памела Андерсон регулярно появляется на публике и снимается в рекламе без макияжа. Звезда Playboy объяснила в интервью The Daily Telegraph, зачем ходит без косметики. Актриса призналась, что не стесняется показывать себя настоящей и появляется на светских мероприятиях в естественном виде.

В мае Памела Андерсон снялась в рекламе Pandora с сыновьями от Томми Ли Брэндоном и Диланом. Они позировали в черных футболках, которые дополнили различными украшениями с бриллиантами. Для семьи это первая совместная рекламная кампания для ювелирного бренда.