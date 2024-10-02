Специалисты поделились, почему уколы красоты на дому — плохая идея

Роспотребнадзор предупредил об опасности уколов красоты на дому. Современный мир удобен тем, что множество полезных задач можно решить, не выходя из дома. Например, постричься или расслабиться на массаже. А ещё теперь можно вызвать косметолога, который без вопросов вколет в лицо ботокс или филлеры в губы. Рассказываем, почему ради таких процедур всё-таки стоит выйти из дома.

Почему не стоить делать «уколы красоты» на дому

Все косметические процедуры должен делать врач с лицензией, передало «МК в Красноярске» слова Роспотребнадзора.

Стерильность

Для таких услуг существуют специальные требования к помещению и оборудованию. В квартире же невозможно соблюсти все санитарные условия и обеспечить полную стерильность. Из-за этого у клиентки выше риск подхватить инфекции.

«Уколы красоты на дому — это противозаконная деятельность!» — предупредили в Роспотребнадзоре.

Квалификация

Обычно на дому работают мастера без высшего образования, поэтому они не смогут оказать вам экстренную помощь.

Препараты

У домашних мастеров они обычно сомнительные. Они покупают подделки или дешёвые аналоги. Причина — сертифицированную продукцию невозможно приобрести без медицинского образования.

Ни контроля, ни защиты

Если во время услуги что-то пойдёт не так или вы останетесь недовольны её результатом, будет крайне сложно доказать факт оказания процедуры.

«Обращайтесь только в лицензированные медицинские центры, где соблюдаются все санитарные требования и работают», — призвали в Роспотребнадзоре.

Недавно мы рассказывали, как россиянка пострадала после уколов у косметолога. Правда, с ней мастер работала в салоне. Только вот препарат для инъекции оказался не зарегистрирован в России.